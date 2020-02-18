Пашинян объявил о кадровых чистках в армянской армии

По итогам обсуждения в правительстве Армении участившихся случаев небоевых смертей в армии принят ряд ключевых решений, в том числе о кадровых изменениях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе совещания накануне армянский премьер назвал первоочередным разрешение проблем, связанных с "криминальной субкультурой в ВС и дисциплиной", и подчеркнул необходимость проведения последовательных мероприятий по значительному повышению уровня дисциплины. Он также дал соответствующие поручения ответственным лицам.

СМИ подчеркивают, что, в целом, с начала года в небоевых условиях погибло по меньшей мере 15 армянских военнослужащих.