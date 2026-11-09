У берегов греческого острова Крит обнаружены тела 12 нелегальных мигрантов

Тела 12 нелегальных мигрантов обнаружены в лодке у южного побережья греческого острова Крит.

Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа со ссылкой на береговую охрану.

Тела были обнаружены примерно в 15 морских милях к юго-востоку от деревни Кали-Лименеса после того, как контейнеровоз, плывший под марокканским флагом, заметил лодку с мигрантами и сообщил об этом властям.

Береговая охрана спасла 18 человек, и вместе с телами 12 погибших их доставила в порт Агия-Галини.

Отмечается, что обстоятельства гибели мигрантов пока не ясны. Эти инциденты произошли на фоне увеличения числа пересечений границы из Северной Африки на Крит, который стал ключевым маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

Кроме того, в общей сложности 105 человек были спасены в ходе трех отдельных операций к югу от острова.

Для поисков были задействованы пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, эксплуатируемые пограничным агентством Европейского союза Frontex.