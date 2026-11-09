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    У берегов греческого острова Крит обнаружены тела 12 нелегальных мигрантов

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 11:03
    У берегов греческого острова Крит обнаружены тела 12 нелегальных мигрантов

    Тела 12 нелегальных мигрантов обнаружены в лодке у южного побережья греческого острова Крит.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа со ссылкой на береговую охрану.

    Тела были обнаружены примерно в 15 морских милях к юго-востоку от деревни Кали-Лименеса после того, как контейнеровоз, плывший под марокканским флагом, заметил лодку с мигрантами и сообщил об этом властям.

    Береговая охрана спасла 18 человек, и вместе с телами 12 погибших их доставила в порт Агия-Галини.

    Отмечается, что обстоятельства гибели мигрантов пока не ясны. Эти инциденты произошли на фоне увеличения числа пересечений границы из Северной Африки на Крит, который стал ключевым маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

    Кроме того, в общей сложности 105 человек были спасены в ходе трех отдельных операций к югу от острова.

    Для поисков были задействованы пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, эксплуатируемые пограничным агентством Европейского союза Frontex.

    Нелегальные мигранты Греция
    Krit adası sahillərində 12 qanunsuz miqrantın meyiti aşkarlanıb
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