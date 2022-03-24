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Пашинян: Необходимо срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире

Пашинян: Необходимо срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире.
В регионе
24 марта 2022 г. 12:08
Пашинян: Необходимо срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании правительства в четверг.

"Ситуация в мире и регионе напряженная, и мы считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений. Мы считаем, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном должны начаться немедленно", - сказал Пашинян.

По его словам, необходимо ускорить работы по демаркации и делимитации границ параллельно действиям по повышению безопасности и стабильности на границах.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqları dərhal başlamalıdır”
Версия на английском языке Pashinyan: Necessary to start negotiations with Azerbaijan to sign peace agreement

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