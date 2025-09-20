Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Пашинян отметил, что диалог с Путиным проходит открыто и честно.
"Мы нашли, находим и будем искать решения многих проблем, которые, казалось бы, вызывали сложности", - подчеркнул он.
Пашинян добавил, что есть партнеры, которые считают, что "Россия ведет гибридную войну против Армении, и у партнеров есть определенные обоснования": "К сожалению, такую логику развивают ряд российских телеканалов или отдельные спикеры".
