    Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 13:14
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Пашинян отметил, что диалог с Путиным проходит открыто и честно.

    "Мы нашли, находим и будем искать решения многих проблем, которые, казалось бы, вызывали сложности", - подчеркнул он.

    Пашинян добавил, что есть партнеры, которые считают, что "Россия ведет гибридную войну против Армении, и у партнеров есть определенные обоснования": "К сожалению, такую логику развивают ряд российских телеканалов или отдельные спикеры".

