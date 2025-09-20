İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Paşinyan Putinlə dialoqu açıq və səmimi adlandırıb

    Region
    • 20 sentyabr, 2025
    • 13:24
    Paşinyan Putinlə dialoqu açıq və səmimi adlandırıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə konstruktiv dialoq olduğunu bəyan edib.

    "Report"un Rusiya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Paşinyan Putinlə dialoqun açıq və dürüst keçdiyini qeyd edib.

    "Biz bir çox problemlərin həllini tapdıq və tapacağıq", - o vurğulayıb.

    N.Paşinyanın sözlərinə görə, elə tərəfdaşlar var ki, Rusiyanın Ermənistana qarşı hibrid müharibə apardığını düşünürlər və tərəfdaşların müəyyən əsasları var:

    "Təəssüf ki, bu məntiqi bir sıra Rusiya telekanalları və ya ayrı-ayrı spikerlər inkişaf etdirirlər".

    Nikol Paşinyan Vladimir Putin Ermənistan Rusiya
    Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным
    Pashinyan calls dialogue with Putin open, honest

    Son xəbərlər

    14:57

    Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    14:52

    Azərbaycanda dəmir yolu ilə 8 ayda 11 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    14:45
    Foto

    "Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    14:38

    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

    Hadisə
    14:33

    "Qarsın Qərbi Azərbaycan yaddaşı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:28

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    14:25
    Foto

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    14:22

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti