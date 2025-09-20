Paşinyan Putinlə dialoqu açıq və səmimi adlandırıb
Region
- 20 sentyabr, 2025
- 13:24
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə konstruktiv dialoq olduğunu bəyan edib.
"Report"un Rusiya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Paşinyan Putinlə dialoqun açıq və dürüst keçdiyini qeyd edib.
"Biz bir çox problemlərin həllini tapdıq və tapacağıq", - o vurğulayıb.
N.Paşinyanın sözlərinə görə, elə tərəfdaşlar var ki, Rusiyanın Ermənistana qarşı hibrid müharibə apardığını düşünürlər və tərəfdaşların müəyyən əsasları var:
"Təəssüf ki, bu məntiqi bir sıra Rusiya telekanalları və ya ayrı-ayrı spikerlər inkişaf etdirirlər".
