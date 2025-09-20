Пашинян назвал необратимым процесс национализации "Электросетей Армении"

Процесс национализации "Электросетей Армении" необратим.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, выступая на съезде правящей партии "Гражданский договор".

"К сожалению, опыт показывает, что иногда нужны и хирургические меры", отметил Пашинян.

По его словам, этот процесс пойдет по одному из двух возможных сценариев: первый – "Электросети" национализируются и передаются в надежное частное управление, полностью оставаясь государственными; второй - контрольный пакет акций компании передается авторитетному международному менеджеру, но Армения сохраняет столько акций, сколько потребуется для стратегического присутствия в этой жизненно важной инфраструктуре. "По второму пути руководство страны пойдет, если увидит, что расходы первого сценария слишком велики", - подчеркнул премьер.

Парламент Армении 3 июля принял поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", позволяющие национализацию компании.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 18 июля назначила временного управляющего в компании, им стал Романос Петросян.

18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании Самвела Карапетяна по обвинению в публичном призыве к захвату власти.