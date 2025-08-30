Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что новым руководителем был назначен Карен Андреасян.

Отметим, что ранее, 29 августа, Липарит Дрмеян, занимавший данный пост, был освобожден от этой должности.

Пашинян 28 августа заявил, что члены правительства не имеют права занимать позицию, противоречащую его мнению, в частности, по вопросу компании "Электрические сети Армении".

"Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, которые имеют позицию, противоречащую моей, пусть прямо сейчас напишут заявление и покинут здания, а если нет, я сам их выведу отсюда. Мы победили в арбитражном суде и отстояли свою позицию", - заявил Пашинян.