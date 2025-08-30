    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    • 30 августа, 2025
    • 16:29
    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    Сообщается, что новым руководителем был назначен Карен Андреасян.

    Отметим, что ранее, 29 августа, Липарит Дрмеян, занимавший данный пост, был освобожден от этой должности.

    Пашинян 28 августа заявил, что члены правительства не имеют права занимать позицию, противоречащую его мнению, в частности, по вопросу компании "Электрические сети Армении".

    "Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, которые имеют позицию, противоречащую моей, пусть прямо сейчас напишут заявление и покинут здания, а если нет, я сам их выведу отсюда. Мы победили в арбитражном суде и отстояли свою позицию", - заявил Пашинян.

    Армения   Никол Пашинян   назначение   Карен Андреасян   Липарит Дрмеян  

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей