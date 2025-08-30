Paşinyan Ermənistanın beynəlxalq məsələlər üzrə nümayəndəsinin ofisinə yeni rəhbər təyin edib
- 30 avqust, 2025
- 16:51
Baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistanın beynəlxalq məsələlər üzrə nümayəndəsinin ofisinə yeni rəhbəri təyin edib.
Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, yeni rəhbər vəzifəsinə Karen Andreasyan təyin olunub.
Qeyd edək ki, avqustun 29-da Liparit Drmeyan bu vəzifədən azad edilmişdi.
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan avqustun 28-də bəyan etdi ki, hökumət üzvləri, xüsusilə, "Ermənistanın Elektrik Şəbəkələri" şirkəti məsələsində onun fikrinə zidd mövqe tutmaq hüququna malik deyillər.
"Hökumət mənəm. Heç kəs mənim mövqeyimə zidd mövqe tuta bilməz. Ümumiyyətlə, əgər hökumətdə mənim mövqeyimə zidd mövqe tutan insanlar varsa, qoy elə indi ərizə yazıb binaları tərk etsinlər, yoxsa mən özüm onları buradan çıxaracağam. Biz arbitraj məhkəməsində qalib gəldik və öz mövqeyimizi müdafiə etdik", - N.Paşinyan bəyan edib.