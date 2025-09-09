ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Пашинян назначил нового главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

    Пашинян назначил нового главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Артема Суджяна руководителем офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что он вступит в должность 10 сентября.

    Прежний глава офиса Липарит Дрмеян был освобожден от должности 29 августа. На следующий день стало известно, что новым представителем Армении по международным правовым вопросам назначен бывший председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян.

    Артем Суджян ранее занимал должность советника министра юстиции, а также работал помощником вице-премьера Мгера Григоряна.

    Paşinyan Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsələlər üzrə nümayəndəsinin ofisinə yeni rəhbər təyin edib

