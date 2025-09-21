Пашинян: На встрече в Вашингтоне мы реализовали мечту армянского народа о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Вашингтоне 8 августа был установлен мир.

Как сообщает Report, соответствующая публикация по случаю Дня независимости размещена на странице армянского премьер в соцсети.

Он отметил, что блокада, война, экономический спад и эмиграция не позволили превратить указанную мечту народа в реальность.

"С миром, установленным 8 августа 2025 года, эта мечта снова наполнила собой Республику Армения, и наш долг - сначала лелеять ее, а затем воплотить в реальность", - отметил Пашинян.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.