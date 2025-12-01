Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридора

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 00:05
    Пашинян: Маршрут Трампа может стать важной составляющей Среднего коридора

    "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) может стать важным компонентом Среднего коридора.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной сессии Совета по внешней политике Германии в Берлине.

    "Масштабный проект "Маршрут Трампа", наряду с открытием сообщения между Арменией и Турцией, имеет все шансы стать важным компонентом Среднего коридора, обеспечив беспрепятственное сообщение между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией", - подчеркнул он, добавив, что реализация инициативы может начаться уже в следующем году.

    По его словам, этот проект расширит взаимосвязанность и принесет экономическую выгоду всему региону, став еще одним важным фактором достижения мира между Баку и Ереваном.

    Он напомнил о важности совместной декларации между Арменией и Азербайджаном, подписанной 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, и приверженности Еревана соблюдению всех условий документа.

    "Одним из важнейших достижений в Вашингтоне стала договоренность об открытии сообщения между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок", - заявил Пашинян.

    Лента новостей