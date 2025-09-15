Премьер: Криминогенная обстановка в армии Армении - следствие отсутствия идеологии
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 11:42
Криминогенная обстановка в армии Армении является следствием отсутствия идеологии.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".
"Без четкой идеологии и внятной стратегии армия превратит страну и саму себя в хаос. Государство готово привлечь квалифицированные кадры с "гражданки" для повышения обороноспособности армии, однако эти кадры должны разделять идеологию государства", - добавил он.
