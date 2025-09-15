Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Премьер: Криминогенная обстановка в армии Армении - следствие отсутствия идеологии

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 11:42
    Премьер: Криминогенная обстановка в армии Армении - следствие отсутствия идеологии

    Криминогенная обстановка в армии Армении является следствием отсутствия идеологии.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025". 

    "Без четкой идеологии и внятной стратегии армия превратит страну и саму себя в хаос. Государство готово привлечь квалифицированные кадры с "гражданки" для повышения обороноспособности армии, однако эти кадры должны разделять идеологию государства", - добавил он. 

    Армения Никол Пашинян армия идеология криминал
    Paşinyan Ermənistan ordusunda kriminogen vəziyyətin əsas səbəbini göstərib
    PM: Crime situation in Armenian army - consequence of lack of ideology

    Последние новости

    12:35

    В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    Лента новостей