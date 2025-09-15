İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Paşinyan Ermənistan ordusunda kriminogen vəziyyətin əsas səbəbini göstərib

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 11:56
    Paşinyan Ermənistan ordusunda kriminogen vəziyyətin əsas səbəbini göstərib

    Ermənistan ordusunda kriminogen vəziyyət ideologiyanın olmamasının nəticəsidir.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan "Kompleks təhlükəsizlik və dayanıqlılıq 2025" beynəlxalq konfransı zamanı bildirib.

    "Aydın ideologiya və anlaşıqlı strategiya olmadan ordu ölkəni və özünü xaosa çevirəcək. Dövlət ordunun müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün ixtisaslı kadrları cəlb etməyə hazırdır. Lakin bu kadrlar dövlətin ideologiyasını bölüşməlidirlər", - o əlavə edib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan ordu
    Премьер: Криминогенная обстановка в армии Армении - следствие отсутствия идеологии
    PM: Crime situation in Armenian army - consequence of lack of ideology

    Son xəbərlər

    12:29

    Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    "Ordu" heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:26

    Qırmızı Bazar qəsəbəsində 39 nəfər məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:21

    20 Somali vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    12:19

    "Xankəndi"nin qapıçısı: "Quba" üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi"

    Futbol
    12:16

    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    İKT
    12:09

    "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Milli Məclis
    12:09
    Foto

    Azərbaycan ilə Litva arasında antidopinq sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti