Пашинян и Чиковани обсудили Вашингтонские договоренности Баку и Еревана

Вице-премьер-министр Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани в рамках официального визита в Армению встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

По ее данным, на встрече стороны обсудили традиционные дружественные отношения между Грузией и Арменией, а также актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества.

"Было подчеркнуто стратегическое партнерство между странами. В ходе беседы была затронута тема важности мира и стабильности в регионе. Вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани вновь подтвердил готовность грузинской стороны внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. Он отметил историческое значение подписанной в Вашингтоне совместной декларации между Арменией и Азербайджаном и заявил, что это соглашение внесет значительный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В ходе встречи с премьер-министром Пашиняном также обсуждалось существующее сотрудничество двух стран в сфере обороны", - говорится в заявлении.