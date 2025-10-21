Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Пашинян и Чиковани обсудили Вашингтонские договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 18:52
    Пашинян и Чиковани обсудили Вашингтонские договоренности Баку и Еревана

    Вице-премьер-министр Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани в рамках официального визита в Армению встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

    По ее данным, на встрече стороны обсудили традиционные дружественные отношения между Грузией и Арменией, а также актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества.

    "Было подчеркнуто стратегическое партнерство между странами. В ходе беседы была затронута тема важности мира и стабильности в регионе. Вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани вновь подтвердил готовность грузинской стороны внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. Он отметил историческое значение подписанной в Вашингтоне совместной декларации между Арменией и Азербайджаном и заявил, что это соглашение внесет значительный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В ходе встречи с премьер-министром Пашиняном также обсуждалось существующее сотрудничество двух стран в сфере обороны", - говорится в заявлении.

    Минобороны Грузии Армения Никол Пашинян
    Paşinyan və Çikovani Bakı ilə İrəvan arasında Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Последние новости

    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    19:27

    СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

    Другие страны
    19:26
    Фото

    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    Религия
    19:24

    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Наука и образование
    Лента новостей