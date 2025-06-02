Пашинян: Если Гарегин II нарушил обет безбрачия, то не может быть Католикосом всех армян

Пашинян: Если Гарегин II нарушил обет безбрачия, то не может быть Католикосом всех армян

Если выяснится, что Гарегин II нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, то он не может быть Католикосом всех армян.

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Если выяснится, что Гарегин II нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, то он не может быть Католикосом всех армян. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, опубликовав в соцсети запись в продолжение серии постов о "моральном облике" армянского духовенства. Пашинян при этом заверил, что "с уважением относится к праву на конфиденциальность личной и семейной жизни каждого". Однако у Католикоса всех армян не может быть такой личной жизни. "Я поднимаю эту проблему как последователь Армянской апостольской церкви, потому что вижу в этом проблему духовной безопасности. Говорю это также как премьер Армении, потому что вижу в этом проблему государственной безопасности", – заявил глава армянского правительства. Отметим, что ранее Пашинян и его жена Анна Акопян на страницах в Facebook выступили с резкими уничижительными высказываниями в адрес представителей Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Əgər II Qaregin subaylıq andını pozubsa, katolikos ola bilməz