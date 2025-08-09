О нас

Никол Пашинян: Двусторонняя торговля между гражданами Армении и Азербайджана станет надежной гарантией безопасности

Никол Пашинян: Двусторонняя торговля между гражданами Армении и Азербайджана станет надежной гарантией безопасности Двусторонняя торговля между гражданами Армении и Азербайджана станет надежной гарантией безопасности
В регионе
9 августа 2025 г. 08:52

Начало двусторонней торговли между гражданами Армении и Азербайджана станет одной из самых надежных гарантий безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы реализуем этот проект [ маршрут Трампа] для того, чтобы больше граждан Армении могли без опасений пользоваться транспортной инфраструктурой Азербайджана и наоборот. Мы много говорим о безопасности, стабильности, мире и гарантиях. Если десятки тысяч граждан Армении и Азербайджана будут пользоваться транспортной инфраструктурой друг друга и будет двусторонняя торговля, это станет одной из самых надежных гарантий безопасности", — сказал Пашинян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi