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Пашинян допрошен в качестве свидетеля в связи со Второй карабахской войной

Пашинян допрошен в качестве свидетеля в связи со Второй карабахской войной Премьер-министр Никол Пашинян был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля
В регионе
18 ноября 2022 г. 15:05
Пашинян допрошен в качестве свидетеля в связи со Второй карабахской войной
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом сообщили в следственном органе.

С 4 мая 2022 года продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту предполагаемого преступления, касающегося злоупотребления группой высокопоставленных должностных лиц Армении служебными полномочиями в период 44-дневной войны.

Допросить Пашиняна потребовали родственники погибших армянских военнослужащих, проводившие на протяжении месяцев, начиная с апреля, различные акции протеста перед зданием правительства и Генеральной прокуратуры. Они также требовали привлечь премьера Армении в качестве обвиняемого.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan interrogated over Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı istintaqda dindirilib

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