Пашинян допрошен в качестве свидетеля в связи со Второй карабахской войной

Премьер-министр Никол Пашинян был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом сообщили в следственном органе.

С 4 мая 2022 года продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту предполагаемого преступления, касающегося злоупотребления группой высокопоставленных должностных лиц Армении служебными полномочиями в период 44-дневной войны.

Допросить Пашиняна потребовали родственники погибших армянских военнослужащих, проводившие на протяжении месяцев, начиная с апреля, различные акции протеста перед зданием правительства и Генеральной прокуратуры. Они также требовали привлечь премьера Армении в качестве обвиняемого.