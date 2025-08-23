О нас

В регионе
23 августа 2025 г. 09:31
Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении

Август 2025 года ознаменовал начало новой мирной и благополучной жизни для Республики Армения.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Telegram-канале.

"Мир установлен [в регионе Южного Кавказа], и он должен быть предметом нашей ежедневной заботы, а также обрести институциональную основу. Август 2025 года стал отправной точкой мирной и благополучной жизни Республики Армения. Поздравляю всех нас с этим событием", - подчеркнул премьер.

Пашинян также заявил, что принятая в 1990-м году Декларация независимости Армении, "по сути, выражала коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты, действовавшей в стране на момент ее принятия".

"Так произошло, потому что ключевые идеологические положения Декларации были противоречивыми и выражали модель нашего коллективного патриотизма, которую Советский Союз по каплям, но последовательно прививал нам с 1950–х годов", - пишет Пашинян.

По его словам, социальная психология, сформировавшаяся таким образом, преследовала цель сделать невозможным существование независимого государства Армения.

"Мы не должны продолжать Карабахское движение, поскольку это означает отмену независимости Республики Армения", - заявил премьер.

Политик назвал наиболее верной нынешнюю стратегию правительства, при которой мир между Арменией и Азербайджаном и диалог с Турцией стали возможными.

Версия на азербайджанском языке Paşinyan: 2025-ci ilin avqustu Ermənistan üçün dinc həyatın başlanğıcı oldu

Последние новости

