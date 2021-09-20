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Пашинян: Армения заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций

Пашинян: Армения заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций Армения крайне заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций, которая подразумевает преодоление блокады страны, в которой она находится более 25 лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Армении Никол Пашинян в Ереване на встр
В регионе
20 сентября 2021 г. 14:47
Пашинян: Армения заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций

Армения крайне заинтересована в разблокировке региональных коммуникаций, которая подразумевает преодоление блокады страны, в которой она находится более 25 лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Армении Никол Пашинян в Ереване на встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.

"Мы крайне заинтересованы в открытии коммуникаций, так как видим в этом возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет. Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям", - отметил он.

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Версия на английском языке Armenia interested in unblocked regional communications, Pashinyan says

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