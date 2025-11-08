Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

Правительство Армении в 2023–2025 годах инвестировало около $450 млн в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Как сообщает Report cо ссылкой на Арменпресс, об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В течение 2023–2025 годов правительство инвестировало в оборонно-промышленный комплекс Армении около 171 млрд драмов. Это около 450 млн долларов США", - отметил армянский премьер.