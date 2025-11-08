Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 13:07
    Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

    Правительство Армении в 2023–2025 годах инвестировало около $450 млн в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

    Как сообщает Report cо ссылкой на Арменпресс, об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

    "В течение 2023–2025 годов правительство инвестировало в оборонно-промышленный комплекс Армении около 171 млрд драмов. Это около 450 млн долларов США", - отметил армянский премьер.

    Армения Никол Пашинян оборонно-промышленный комплекс
    Paşinyan: Ermənistan 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə 450 milyon dollar yatırıb

    Последние новости

    13:24
    Фото
    Видео

    В Баку состоялось открытие музея Победы - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    13:24

    Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге Бразилии

    Другие страны
    13:16
    Видео

    Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатии

    Внешняя политика
    13:12

    Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолета

    Другие страны
    13:11
    Фото
    Видео

    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    13:09
    Фото

    Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:07

    Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

    В регионе
    13:06

    Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражаться

    Внутренняя политика
    13:05

    Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде

    Внешняя политика
    Лента новостей