Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 13:07
Правительство Армении в 2023–2025 годах инвестировало около $450 млн в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).
Как сообщает Report cо ссылкой на Арменпресс, об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
"В течение 2023–2025 годов правительство инвестировало в оборонно-промышленный комплекс Армении около 171 млрд драмов. Это около 450 млн долларов США", - отметил армянский премьер.
Последние новости
13:24
Фото
Видео
В Баку состоялось открытие музея Победы - ДОПОЛНЕНОВнутренняя политика
13:24
Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге БразилииДругие страны
13:16
Видео
Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатииВнешняя политика
13:12
Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолетаДругие страны
13:11
Фото
Видео
В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИРАрмия
13:09
Фото
Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:07
Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПКВ регионе
13:06
Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражатьсяВнутренняя политика
13:05