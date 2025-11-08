İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Paşinyan: Ermənistan 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə 450 milyon dollar yatırıb

    08 noyabr, 2025
    • 13:21
    Paşinyan: Ermənistan 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə 450 milyon dollar yatırıb

    Ermənistan hökuməti 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə təxminən 450 milyon dollar investisiya yatırıb.

    "Report"un "Armenpress"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyanın feysbuk səhifəsində dərc olunmuş videomüraciətində bildirib.

    "2023-2025-ci illər ərzində hökumət Ermənistanın müdafiə-sənaye kompleksinə təxminən 171 milyard dram investisiya yatırıb. Bu, təxminən 450 milyon ABŞ dollarıdır", - o qeyd edib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan
    Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПК

