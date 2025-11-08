Paşinyan: Ermənistan 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə 450 milyon dollar yatırıb
Region
- 08 noyabr, 2025
- 13:21
Ermənistan hökuməti 2023-2025-ci illərdə müdafiə-sənaye kompleksinə təxminən 450 milyon dollar investisiya yatırıb.
"Report"un "Armenpress"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyanın feysbuk səhifəsində dərc olunmuş videomüraciətində bildirib.
"2023-2025-ci illər ərzində hökumət Ermənistanın müdafiə-sənaye kompleksinə təxminən 171 milyard dram investisiya yatırıb. Bu, təxminən 450 milyon ABŞ dollarıdır", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:28
Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edibHərbi
14:27
Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçibHərbi
14:25
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Foto
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15