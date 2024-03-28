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Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет

Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет Армения не признает никакое правительство "Нагорного Карабаха", находящегося в в изгнании, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности.
В регионе
28 марта 2024 г. 11:34
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Никол Пашинян

Армения не признает никакое правительство "Нагорного Карабаха", находящееся в изгнании, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности страны.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

"Определенные круги, заявляют о правительстве в изгнании, что создает угрозу для национальной безопасности Армении. Хочу ясно заявить, чтобы всем было понятно, что в Армении есть только одно правительство. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности", - сказал премьер-министр.

Более того, этот посыл "должен быть ясен всем, а при необходимости будут приняты меры, чтобы в том числе внешние силы не использовали определенные круги для создания угроз безопасности Армении", пояснил он.

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Версия на английском языке Pashinyan says Armenia has only one government, no “Karabakh government” in exile
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: Ermənistan mühacirətdə olan “Dağlıq Qarabağ hökuməti"ni tanımır

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