Пашинян прокомментировал ситуацию вокруг референдума по новой Конституции Армении

В регионе

21 августа 2025 г. 13:22
В регионе
21 августа 2025 г. 13:22
Пашинян прокомментировал ситуацию вокруг референдума по новой Конституции Армении

Армения проведет референдум по принятию новой Конституции после того как документ будет готов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, у правительства есть повестка по принятию новой Конституции, и срок был установлен на 2027 год.

"Сейчас мы работаем над новым проектом Конституции. Когда он будет готов, мы, вероятно, проведем референдум. Но это не имеет никакого отношения к этому процессу (речь идет о мирном процессе с Азербайджаном - ред.). Хотя в стратегическом плане это также может повлиять на этот процесс", - отметил он.

Пашинян также сказал, что готов инициировать конституционные поправки, если Конституционный суд Армении решит, что мирное соглашение, которое, как ожидается, будет подписано между Арменией и Азербайджаном, противоречит действующей Конституции.

Последние новости

