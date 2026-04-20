Пашинян: Армения хочет расширить отношения с Азербайджаном и Турцией

Налаживание отношений с соседними странами играет значимую роль в сбалансированной внешней политике Армении.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня во время презентации предвыборной программы правящей партии "Гражданский договор".

"Регионализация играет ключевую роль в формировании сбалансированной внешней политики, главной целью которой является обеспечение способности Армении не только жить, но и комфортно развиваться в своей среде без внешней поддержки. В этом смысле дальнейшее развитие отношений с Грузией, Исламской Республикой Иран, Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой имеет большое значение, и партия будет следовать этим путем", - сказал он.

По мнению Пашиняна, в контексте регионального сотрудничества необходима полная разблокировка транспортной инфраструктуры, включая реализацию проекта TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания) и ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс, что еще больше укрепит мир и сотрудничество в регионе.

Премьер также указал на прежнюю ошибочную позицию Еревана в отношениях с Баку и Анкарой, которая мешала установлению мира в регионе на протяжении многих лет.

"В наших отношениях с Азербайджаном и Турцией мы всегда действовали через третьи страны, то есть 90% или более наших заявлений и планов мы обсуждали через третьи страны...<...>Когда вы общаетесь с кем-то через третью сторону, вы никогда не можете быть уверены, что третья сторона правильно передает ваши сообщения адресату и, передавая свои сообщения, действует корректно, потому что у третьей стороны могут быть свои идеи, свои интересы, свои представления, и мы никогда не знаем, каковы интересы третьей стороны и третьих лиц. Именно поэтому в нашем регионе много лет не устанавливался мир. И мы изменили свою позицию, мы заявили, что если нам есть о чем поговорить с Турцией и Азербайджаном, а они у нас, безусловно, есть, то почему бы нам не поговорить? Потому что это единственная гарантия того, что наше сообщение дойдет до адресата, и мы получим точный ответ", - добавил он.

Глава правительства также заявил, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию формата "3+3" для практической реализации регионализации и готова внести в этой свой вклад:

"Участие РФ в этом формате также важно для конструктивной трансформации отношений между Арменией и Россией".

Пашинян также назвал важным установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией и Пакистаном. "Это направление получит новый импульс в период 2026-2031 годов", - добавил он.