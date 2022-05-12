Пашинян 16 мая отправится в Москву на саммит ОДКБ

В Москве в понедельник пройдет саммит ОДКБ, где также примет участие премьер Армении Никол Пашинян.

В Москве в понедельник пройдет саммит ОДКБ, где также примет участие премьер Армении Никол Пашинян.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут генсек ОДКБ Станислав Зась и глава правительства председательствующей в настоящее время в ОДКБ Армении Никол Пашинян", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.