​ПАСЕ призвала Россию вывести войска с территории Украины

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию вывести все свои войска с территории Украины.

Как передает Report, об этом говорится в итоговой резолюции Ассамблеи.

Также Ассамблея призывает российские власти воздерживаться от поставок оружия ополченцам. Кроме того, она незамедлительно призывает принять надежные меры против притока российских волонтеров для участия в конфликте на востоке Украины.

Кроме того, в ПАСЕ призвали Москву незамедлительно принять поправки к Уголовному кодексу, вводящие уголовную ответственность за участие российских гражданских лиц в вооруженных конфликтах за рубежом, также в случае, если они не получают вознаграждения за свои действия.