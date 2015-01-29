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    ​ПАСЕ призвала Россию вывести войска с территории Украины

    Также Ассамблея призывает российские власти воздерживаться от поставок оружия ополченцам

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию вывести все свои войска с территории Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в итоговой резолюции Ассамблеи.

    Также Ассамблея призывает российские власти воздерживаться от поставок оружия ополченцам. Кроме того, она незамедлительно призывает принять надежные меры против притока российских волонтеров для участия в конфликте на востоке Украины.

    Кроме того, в ПАСЕ призвали Москву незамедлительно принять поправки к Уголовному кодексу, вводящие уголовную ответственность за участие российских гражданских лиц в вооруженных конфликтах за рубежом, также в случае, если они не получают вознаграждения за свои действия.

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