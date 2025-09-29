Партия Пашиняна сформирует список на выборах-2026 путем голосования членов партии

Пропорциональный список правящей партии Армении "Гражданский договор" на парламентских выборах 2026 года будет составлен путем голосования членов партии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат Вагаршак Акопян.

Он отметил, что такой механизм применяется в Армении впервые.

Комментируя результаты недавних внутрипартийных выборов, на которых он получил недостаточно голосов для избрания в правление, Акопян отметил, что "ни одна должность не является чьей-либо собственностью". По его словам, этот принцип касается и парламентских постов.

Напомним, очередные парламентские выборы в Армении состоятся в 7 июня 2026 года. Победившая партия получит право выдвинуть кандидата на должность премьера.