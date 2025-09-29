Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Партия Пашиняна сформирует список на выборах-2026 путем голосования членов партии

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 17:09
    Партия Пашиняна сформирует список на выборах-2026 путем голосования членов партии

    Пропорциональный список правящей партии Армении "Гражданский договор" на парламентских выборах 2026 года будет составлен путем голосования членов партии.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат Вагаршак Акопян.

    Он отметил, что такой механизм применяется в Армении впервые.

    Комментируя результаты недавних внутрипартийных выборов, на которых он получил недостаточно голосов для избрания в правление, Акопян отметил, что "ни одна должность не является чьей-либо собственностью". По его словам, этот принцип касается и парламентских постов.

    Напомним, очередные парламентские выборы в Армении состоятся в 7 июня 2026 года. Победившая партия получит право выдвинуть кандидата на должность премьера.

    Армения "Гражданский договор" парламентские выборы пропорциональный список

    Последние новости

    17:53

    Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущем

    Экология
    17:53

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

    Другие
    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    Лента новостей