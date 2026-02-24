Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Парламентские выборы в Армении обойдутся в $12 млн

    • 24 февраля, 2026
    • 16:10
    Предстоящие парламентские выборы в Армении обойдутся примерно в $12 млн.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую смету расходов опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

    В частности, сумма расходов составит 4,45 млрд драм (около $12 млн), из которых 1,8 млрд – зарплата членов участковых избирательных комиссий.

    ЦИК также утвердила типовые формы документов, необходимых для регистрации избирательных списков партий и блоков, участвующих в выборах.

    Решение приведено в соответствие с конституционным законом "Избирательный кодекс", согласно которому в случае очередных выборов в Национальное Собрание партия/блок должны утвердить первых 30 кандидатов в избирательном списке решением, принятым по итогам съезда.

    Напомним, что парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.

    Ermənistanda parlament seçkiləri 12 milyon dollara başa gələcək

