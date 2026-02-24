Парламентские выборы в Армении обойдутся в $12 млн

Предстоящие парламентские выборы в Армении обойдутся примерно в $12 млн.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую смету расходов опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В частности, сумма расходов составит 4,45 млрд драм (около $12 млн), из которых 1,8 млрд – зарплата членов участковых избирательных комиссий.

ЦИК также утвердила типовые формы документов, необходимых для регистрации избирательных списков партий и блоков, участвующих в выборах.

Решение приведено в соответствие с конституционным законом "Избирательный кодекс", согласно которому в случае очередных выборов в Национальное Собрание партия/блок должны утвердить первых 30 кандидатов в избирательном списке решением, принятым по итогам съезда.

Напомним, что парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.