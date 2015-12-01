​Парламент Турции вынес правительству Давутоглу вотум доверия

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Турции вынесли вотум доверия правительству премьера Ахмета Давутоглу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, уточняется, что в поддержку кабмина Давутоглу высказались 315 депутатов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав кабинета министров. По итогам выборов 1 ноября Партия справедливости и развития Турции, лидером которой является Давутоглу, получила большинство мест на выборах в парламент.