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    Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней режим ЧП

    В понедельник правительство Турции направило в парламент запрос на продление режима ЧП

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране, введенного после попытки переворота в прошлом году.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV в понедельник.

    Ранее в понедельник правительство Турции направило в парламент запрос на продление режима ЧП.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. 

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