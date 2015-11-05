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    ​Парламент Кыргызстана вновь избрал Темира Сариева премьер-министром

    Парламент также одобрил новую структуру и состав правительства

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Кыргызстана  по итогам голосования вновь избрал Темира Сариева премьер-министром страны, сообщает Report со ссылкой на киргизский СМИ. 

    За кандидатуру Сариева проголосовали 118 депутатов 120-местного парламента.

    Парламент также одобрил новую структуру и состав правительства — из 15 министерств осталось 12.

    Статуса министерства лишилось оборонное ведомство, которое реформировано в госкомитет по делам обороны. Министерство труда, миграции и молодежи преобразовано в службу миграции и занятости. Кроме того, сокращена должность вице-премьера, курировавшего силовой блок.

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