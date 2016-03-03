​Парламент Казахстана ратифицировал протокол о сотрудничестве при загрязнении нефтью Каспия

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ На пленарном заседании верхней палаты парламента Казахстана принят закон "О ратификации протокола о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, к рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", сообщает Report со ссылкой на казахстанское издание Информ.

"Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, называемая Тегеранской конвенцией, ратифицирована в 2005 году. В соответствии с положениями Конвенции достижение ее целей предполагается через разработку ряда межгосударственных протоколов, предписывающих дополнительные меры по охране морской среды Каспийского моря", - отметил министр энергетики республики Владимир Школьник, представляя законопроект.

Министр напомнил, что протокол (Актауский протокол - ред.) к Тегеранской конвенции был подписан уполномоченными представителями прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России на третьей сессии конференции сторон конвенции в Актау 12 августа 2011 года.

Стороны протокола будут обмениваться информацией о крупных инцидентах, вызывающих загрязнение моря нефтью и о новых эффективных мерах борьбы с нефтяными загрязнениями.

Протокол предусматривает совместное реагирование прикаспийских стран на крупные разливы нефти на Каспийском море - превышающие по объему 250 тонн. Предусматривается разработка национальных планов по предупреждению и реагированию на разливы нефти в море.

В Казахстане такой план был разработан и утвержден в 2015 году. На региональном уровне должен быть разработан Региональный план. Он уже разработан экспертами прикаспийских государств при поддержке Международной морской организации и будет утвержден на следующей конференции сторон Тегеранской конвенции.