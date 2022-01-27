Парламент Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 19 января их одобрили депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента. Так, из действующего законодательства исключены положения, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК.

Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства.