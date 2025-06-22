Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.
Как передает Report со ссылкой на Press TV, об этом заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", - приводит его слова телеканал.
Напомним, что ранее Министерство обороны Ирана заявило о возможности закрытия пролива.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. На севере пролива расположен Иран, а на юге - Оман и ОАЭ.