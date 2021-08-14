Парламент Ирана начал рассмотрение кандидатов в правительство президента Раиси

Меджлис (парламент) Ирана в субботу начал рассмотрение списка кандидатов на министерские посты в правительстве нового президента Ибрагима Раиси для выражения ему вотума доверия.

Меджлис (парламент) Ирана в субботу начал рассмотрение списка кандидатов на министерские посты в правительстве нового президента Ибрагима Раиси для выражения ему вотума доверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Tasnim.

В начале заседания парламента председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф зачитал список предложенных кандидатов на министерские посты.

Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.