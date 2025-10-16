Парламент Грузии запретил нарушающим Конституцию членам партий политдеятельность

Парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде".

Как сообщает грузинское бюро Report, законопроект был утвержден 81 голосом.

Согласно изменениям, члены политических партий, нарушающие принципы Конституции Грузии, больше не смогут баллотироваться на парламентских и муниципальных выборах, занимать государственные должности или создавать новые политические партии.

По словам представителей правящей партии "Грузинская мечта", этот шаг направлен на стабилизацию политической обстановки в стране и снижение влияния радикальных группировок, представляющих угрозу государственности.

Согласно закону, ответственность будут нести и другие политические организации, сотрудничающие с партиями, нарушающими принципы Конституции. Любое политическое или юридическое сотрудничество с такими партиями будет считаться недопустимым.