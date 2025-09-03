Парламент Грузии утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность главы СГБ

Парламент Грузии утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность нового руководителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Как сообщает грузинское бюро Report, данный вопрос был вынесен на голосование сегодня на пленарном заседании.

Мдинарадзе поддержали 85 депутатов, против не проголосовал никто.

После голосования председатель парламента Шалва Папуашвили поздравил Мдинарадзе и выразил уверенность в укреплении системы безопасности под его руководством.