    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Парламент Грузии утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность главы СГБ

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 13:19
    Парламент Грузии утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность главы СГБ

    Парламент Грузии утвердил Мамуку Мдинарадзе на должность нового руководителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

    Как сообщает грузинское бюро Report, данный вопрос был вынесен на голосование сегодня на пленарном заседании.

    Мдинарадзе поддержали 85 депутатов, против не проголосовал никто.

    После голосования председатель парламента Шалва Папуашвили поздравил Мдинарадзе и выразил уверенность в укреплении системы безопасности под его руководством. 

    Грузия СГБ парламент Шалва Папуашвили
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə yeni rəhbər təyin olunub

    Последние новости

    14:19

    В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

    Происшествия
    14:16

    НАТО и Эстония подтвердили приверженность поддержке Украины и укреплению обороны альянса

    Другие страны
    14:16

    Доходы Государственного фонда охраны окружающей среды в 2024 году выросли на 6%

    Финансы
    14:14

    Азербайджан представлен на заседании Совета Всемирной федерации бадминтона в Париже

    Индивидуальные
    14:11

    В Насиминском районе Баку задержаны мошенники

    Происшествия
    14:00

    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Футбол
    13:57
    Фото

    "Экономикс" обнародовал результаты экономического анализа внешнеторговых операций Армении

    Бизнес
    13:56

    Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии

    COP29
    13:51

    Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу

    Энергетика
    Лента новостей