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Парламент Грузии усилит меры безопасности в день инаугурации президента

Парламент Грузии усилит меры безопасности в день инаугурации президента Руководство парламента Грузии приняло решение повысить уровень безопасности в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили.
В регионе
25 декабря 2024 г. 21:57
Парламент Грузии усилит меры безопасности в день инаугурации президента

Руководство парламента Грузии приняло решение повысить уровень безопасности в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-службе законодательного органа.

"С целью проведения церемонии инаугурации президента Грузии 29 декабря текущего года во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности - посетителям вход во дворец парламента будет ограничен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения специальной аккредитации представители СМИ должны обратиться к парламенту. В здание будут допущены не более двух групп от одного СМИ.

Отметим, что 14 декабря Михаил Кавелашвили был избран на пост президента Грузии Избирательной коллегией. Он принесет присягу во Дворце парламента Грузии 29 декабря. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени.

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