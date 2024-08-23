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Парламент Грузии может стать однопартийным

Парламент Грузии может стать однопартийным Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии "Единое национальное движение", парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным.
В регионе
23 августа 2024 г. 14:45
Парламент Грузии может стать однопартийным

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии "Единое национальное движение", парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Кобахидзе заявил журналистам.

"Сегодня парламент Молдовы практически однопартийный, однако об этом никто не говорит. Ничего не происходит. Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии", - сказал он.

Глава грузинского правительства прогнозирует, что по итогам парламентских выборов в законодательный орган страны попадут лишь две партии - правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение".

Кобахидзе ранее в пятницу заявил, что депутаты парламента Грузии от "Единого национального движения", основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили, будут лишены депутатских мандатов после признания политического объединения неконституционным.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Gürcüstan parlamenti birpartiyalı ola bilər

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