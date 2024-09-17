Парламент Грузии 10-го созыва завершил работу за месяц до выборов

Парламент Грузии 10-го созыва завершил работу, так как 26 октября в стране должны состояться очередные парламентские выборы.

Парламент Грузии 10-го созыва завершил работу, так как 26 октября в стране должны состояться очередные парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-спикер грузинского законодательного органа Георгий Кахиани, закрывая пленарную сессию.

"Вам известно, что за месяц до парламентских выборов заседания парламента больше не проводятся, однако в случае необходимости парламент может собраться вновь, но, с большей степенью вероятности, сегодняшний день был последним для парламента этого созыва. Сегодняшнее заседание завершено, желаю удачи", - сказал Кахиани.

Согласно Конституции Грузии, уже после выборов, когда Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты голосования, соберется новый состав парламента.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правящая партия, которая у власти уже 12 лет, попытается в четвертый раз одержать победу. Ее главным соперником считается партия "Единое национальное движение". Партия, набравшая больше всех голосов, представит кандидата в премьер-министры, который сформирует правительство.