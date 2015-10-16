​Парламент Германии отложил обсуждение проекта, связанного с признанием так называемого "геноцида армян"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Парламент Германии (Бундестаг) отложил обсуждение проекта, связанного с признанием так называемого "геноцида армян".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом пишет местный журнал Der Spiegel.

В информации отмечается, что фракции представленных в парламенте страны партий единогласно проголосовали за отмену на неопределенное время рассмотрения во втором и третьем чтении проекта, в котором отмечается о якобы учинении тюрками в период Османской империи "геноцида армян".

Представители правительственных партий по вопросам внешней политики отказались комментировать указанное решение.

Ссылаясь на собственные источники, Der Spiegel отмечает, что за этим решением стоит желание излишне не сердить Турцию.