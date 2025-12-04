Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом в $1,4 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 04 декабря, 2025
    • 17:31
    Парламент Армении утвердил проект бюджета на 2026 год. Дефицит госбюджета составит 536 млрд драмов (чуть меньше $1,4 млрд) и, по сравнению с 2024-м (итоги 2025-го пока не подведены) сократится с 5,5% до 4,5% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, за него проголосовало 62 депутата, 27 - против, еще 3 воздержались.

    Согласно утвержденному проекту, доходы бюджета, по сравнению с планом на 2025 год, вырастут на 8,9%, до 3,91 трлн драмов (чуть больше $8 млрд), а расходы – на 5,4%, почти до 3,63 трлн ($9,4 млрд).

    Долг правительства к концу 2026 года вырастет с 50,7% до 52,9% ВВП, составив около $16,5 млрд. Рост экономики (ВВП) прогнозируется на 5,4% до 11,93 трлн (около $31 млрд).

