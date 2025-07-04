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Парламент Армении рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности депутата Минасяна

Парламент Армении рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности депутата Минасяна Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила в парламент ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности секретаря фракции оппозиционного блока "Армения" Арцвика Минасяна.
В регионе
4 июля 2025 г. 12:32
Парламент Армении рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности депутата Минасяна

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила в парламент ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности секретаря фракции оппозиционного блока "Армения" Арцвика Минасяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Парламентская оппозиция, ранее покинувшая зал в знак протеста против иска в отношении главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна, вернулась и участвует в обсуждении нового ходатайства.

По словам Вардапетян, публичное уголовное преследование в отношении Минасяна планируется начать в рамках дела, возбужденного против вышеупомянутого Сейрана Оганяна.

Речь идет о предполагаемом незаконном присвоении участка площадью 10,5 тыс. кв. м в общине Драхтик Гегаркуникской области, расположенного на территории Национального парка "Севан". По версии следствия, Оганян, занимая пост министра обороны, построил на этом участке особняк за счет государственных средств.

Генпрокурор отметила, что в 2016–2018 годах Арцвик Минасян возглавлял министерство охраны природы и, по версии следствия, не дал правовой оценки действиям Оганяна. Более того, он способствовал сокрытию преступления, выдал разрешение на строительство связанным с Оганяном лицам и допустил подделку документов.

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