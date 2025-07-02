Парламент Армении принял в первом чтении проект о национализации "Элсетей"

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному Самвелу Карапетяна.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
За проект проголосовали 65, против – 30. Воздержавшихся не было.
Согласно законопроектам, составленных парламентом Армении, Комиссия по регулированию общественных услуг республики сможет поменять руководство компании, если выявит в ее деятельности серьезные нарушения и проведет расследование. В этом случае комиссия имеет право на какое-то время отстранить владельцев сетей от управления, пригласив временного менеджера (он должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления).
"Электросети" владеют распределительной сетью, для работы с конечными потребителями, тогда как собственником высоковольтной сети остается государство.
Карапетян приобрел компанию в 2016 году по просьбе прежних властей и модернизировал ее.