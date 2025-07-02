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Парламент Армении принял в первом чтении проект о национализации "Элсетей"

Парламент Армении принял в первом чтении проект о национализации "Элсетей" Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному Самвелу Карапетяна.
В регионе
2 июля 2025 г. 11:55
Парламент Армении принял в первом чтении проект о национализации Элсетей

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному Самвелу Карапетяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

За проект проголосовали 65, против – 30. Воздержавшихся не было.

Согласно законопроектам, составленных парламентом Армении, Комиссия по регулированию общественных услуг республики сможет поменять руководство компании, если выявит в ее деятельности серьезные нарушения и проведет расследование. В этом случае комиссия имеет право на какое-то время отстранить владельцев сетей от управления, пригласив временного менеджера (он должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления).

"Электросети" владеют распределительной сетью, для работы с конечными потребителями, тогда как собственником высоковольтной сети остается государство.

Карапетян приобрел компанию в 2016 году по просьбе прежних властей и модернизировал ее.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti "Elseti"nin milliləşdirilməsi layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib

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