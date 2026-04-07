Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Парламент Армении принял поправки о запрете имен в названиях партий

    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 15:37
    Парламент Армении принял поправки о запрете имен в названиях партий

    Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс страны.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, за законопроект проголосовали 66 депутатов, против - 16.

    Документ, разработанный депутатами от "Гражданский договор", предусматривает ряд ограничений к наименованиям партий и предвыборных блоков. В частности, предлагается запретить использование в названиях имен физических лиц, а также наименований государственных и муниципальных образований ("Армения", "Ереван" и др.).

    Авторы инициативы считают, что запрет на персонализацию направлен на развитие партийной системы, а ограничение на использование госназваний - на предотвращение отождествления политических сил с государством.

    Кроме того, предлагается запретить включение в названия оскорбительных формулировок.

    Ermənistanda partiya və seçki bloklarının adlarına məhdudiyyətlər qoyulur

    Последние новости

    Другие страны
    Внутренняя политика
    Другие страны
    Другие страны
    Бизнес
    Другие страны
    Энергетика
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей