Парламент Армении принял поправки о запрете имен в названиях партий
- 07 апреля, 2026
- 15:37
Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс страны.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, за законопроект проголосовали 66 депутатов, против - 16.
Документ, разработанный депутатами от "Гражданский договор", предусматривает ряд ограничений к наименованиям партий и предвыборных блоков. В частности, предлагается запретить использование в названиях имен физических лиц, а также наименований государственных и муниципальных образований ("Армения", "Ереван" и др.).
Авторы инициативы считают, что запрет на персонализацию направлен на развитие партийной системы, а ограничение на использование госназваний - на предотвращение отождествления политических сил с государством.
Кроме того, предлагается запретить включение в названия оскорбительных формулировок.