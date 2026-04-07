Парламент Армении принял поправки о запрете имен в названиях партий

Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс страны.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, за законопроект проголосовали 66 депутатов, против - 16.

Документ, разработанный депутатами от "Гражданский договор", предусматривает ряд ограничений к наименованиям партий и предвыборных блоков. В частности, предлагается запретить использование в названиях имен физических лиц, а также наименований государственных и муниципальных образований ("Армения", "Ереван" и др.).

Авторы инициативы считают, что запрет на персонализацию направлен на развитие партийной системы, а ограничение на использование госназваний - на предотвращение отождествления политических сил с государством.

Кроме того, предлагается запретить включение в названия оскорбительных формулировок.