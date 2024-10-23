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Парламент Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации

Парламент Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации Парламент Армении ратифицировал положения о делимитации границы с Азербайджаном.
В регионе
23 октября 2024 г. 10:16
Парламент Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации

Парламент Армении ратифицировал положения о делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, "за" проголосовало 67 депутатов.

Воздержавшихся и проголосовавших против не было. Оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" не участвовали в обсуждении и голосовании.

Отметим, что Азербайджан и Армения подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы 30 августа. Регламент предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп. 26 сентября Конституционный суд вынес решение по поводу регламента работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы.

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Версия на английском языке Armenian Parliament approves regulations for work of delimitation commissions
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında reqlament təsdiqlənib

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