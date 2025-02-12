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Парламент Армении одобрил проект о начале вступления страны в ЕС

Парламент Армении одобрил проект о начале вступления страны в ЕС Парламент Армении одобрил законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу".
В регионе
12 февраля 2025 г. 13:21
Парламент Армении одобрил проект о начале вступления страны в ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Законопроект накануне представил Артак Зейналян - от имени ряда общественных организаций, которые выступили с соответствующей инициативой и собрали 60 тыс. подписей (Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, при условии, что они соберут не менее 50 тыс. подписей граждан).

Проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti Aİ-yə üzvlüyün başlanması ilə bağlı layihəni təsdiqləyib

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