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Парламент Армении не проголосовал за избрание Пашиняна новым премьером

Парламент Армении не проголосовал за избрание Пашиняна новым премьером Специальное заседание армянского законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы
В регионе
3 мая 2021 г. 14:54
Парламент Армении не проголосовал за избрание Пашиняна новым премьером
Никол Пашинян

Депутаты парламента Армении сегодня на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, специальное заседание армянского законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

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