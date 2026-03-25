Парламент Армении лишил ААЦ права на безвозмездное получение земельных участков

Парламент Армении принял в окончательном чтении поправку в Земельный кодекс о лишении Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что статья, предусматривающая безвозмездную передачу церкви земельных участков, находящихся в собственности государства и общин, потеряла силу.