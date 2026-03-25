Парламент Армении лишил ААЦ права на безвозмездное получение земельных участков
В регионе
- 25 марта, 2026
- 15:34
Парламент Армении принял в окончательном чтении поправку в Земельный кодекс о лишении Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что статья, предусматривающая безвозмездную передачу церкви земельных участков, находящихся в собственности государства и общин, потеряла силу.
