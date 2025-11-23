Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему региону

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 18:56
    Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открывает новые перспективы для всего региона, включая расширение транспортной инфраструктуры.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос журналиста о том, потеряет ли Грузия свои позиции в Среднем коридоре после открытия Зангезурского коридора.

    Он приветствовал инициативу по строительству Зангезурского коридора, отметив, что она принесет пользу всему региону: "Это важно как для развития конкуренции, так и для улучшения условий для грузоперевозок. Это само по себе является сигналом стабильности региона и будет способствовать росту и расширению инвестиций в экономику региона", - заявил он.

